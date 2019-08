Serie A donne, per la Morace restano due certezze: “Fiorentina e Juve le più forti”

Con l’uscita oggi del calendario di Serie A si avvicina l’inizio della stagione ufficiale per la Fiorentina Women’s di Antonio Cincotta. Intanto a Sky Sport si è pronunciata Carolina Morace, volto storico per tutto il movimento in rosa del calcio italiano, che ha fatto le sue previsioni in vista del prossimo torneo:

La Roma ha davvero fatto un exploit in questo mercato, si è rinforzata molto avvicinandosi parecchio alle due società che a mio avviso restano comunque una spanna avanti a tutte le altre. Lo corsa verso lo scudetto sarà ancora una battaglia tra Juventus e Fiorentina, con le giallorosse come terzo incomodo.