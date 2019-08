FOTO – Serie A femminile: il calendario della Fiorentina Women’s. Partenza sprint

Partenza sprint con il derby e la Roma, più a meno a metà ecco i big match con Milan e Juventus. Nel pomeriggio è stato sorteggiato il calendario della Fiorentina Women’s, che esordirà in trasferta il 14 settembre per chiudere il campionato in casa, il 16 maggio, contro l’Orobica Bergamo. Il giovedì precedente la gara contro la Florentia, le ragazze guidate da mister Antonio Cincotta giocheranno l’andata dei sedicesimi di finale di Champions League.

FIORENTINA WOMEN’s, LA LEGGENDA AUSTRALIANA DE VANNA È PIÙ DI UNA SUGGESTIONE