Serena: “Contro l’Inter la Fiorentina può giocarsela a viso aperto. Biraghi sottovalutato”

L’ex difensore viola Michele Serena, oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio: “Inter-Fiorentina è sempre stata una grande sfida e domani sarà altrettanto. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsela a viso aperto e ad armi pari, anche perché l’Inter è al debutto e potrebbe avere un po’ di ruggine. Biraghi? Domani sarà ancora più motivato, affronta la squadra in cui era l’anno scorso e forse un po’ di rivalsa l’avrà. Parliamo di un Nazionale, che in questi anni secondo me è stato sottovalutato. Barreca? Non so… Sarebbero domande da fare loro. Se serve un terzino sinistro sì, fermo restando che il titolare è Biraghi e che serve un’alternativa. Pellegrini già lo vedevo meno: gli serviva un percorso di crescita diverso, e così sarà”.

