Serata di festa in casa Fiorentina: calciatori riuniti per la cena di Natale

Serata di festa e relax per la Fiorentina. In questo momento si sta svolgendo, infatti, la consueta cena di Natale che come ogni anno coinvolge tutta la famiglia gigliata. Questo quanto possiamo apprendere dai social dei vari calciatori tra cui Terzic che attraverso Instagram mostra la sala vestita a festa per l'occasione oltre che un selfie con l'amico Cabral. All'evento è presente anche la squadra della Fiorentina Femminile come testimoniato sempre sui social dalla calciatrice Martina Zanoli.