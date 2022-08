Sentite Reja: “Bajrami ideale per la Fiorentina, spero lo prenda”

"Bajrami? Spero che lo prenda la Fiorentina, è un giocatore di enorme talento. A Empoli ha mostrato grandi cose, ora gli serve continuità ma penso che nella formazione di Italiano possa starci. È in grado di fare la mezzala ma anche di adattarsi come esterno. In Nazionale l'ho fatto giocare a sinistra, vede bene la porta e ha un ottimo tiro. Sa adattarsi in tutti i ruoli dietro la punta e ha qualità sia in tecnica che in velocità. E poi Italiano è un allenatore che mi piace molto: ha carattere, passionalità e sta facendo molto bene. Mi è piaciuto lo scorso anno e quello prima".