Sentite Nani: “Date tempo al progetto della Fiorentina. Diventerà una big del calcio italiano”

Gianluca Nani, dirigente ed intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni:

Mercato negli ultimi giorni? Nulla di nuovo, specie in tempo di pandemia. Tutti cercano l’attaccante, e i pochi calciatori validi e pronti che sono disponibili al trasferimento costano carissimo. Non c’è tempo per far ambientare i nuovi acquisti. Non è facile trovare le risorse in un momento in cui le disponibilità sono assai ridotte. Nomi a sorpresa? Alla fine qualche cosa verrà fuori, anche se i nomi grossi che potrebbero spostarsi non stanno comunque facendo bene. Niente di paragonabile a quello che solitamente succede in estate. Eriksen? Anche in Inghilterra le squadre sono restie a spendere. La Fiorentina? Ha una proprietà solida ed entusiasta in una città straordinaria, ci sono tutti gli elementi per fare il salto di qualità. Però bisogna dar tempo a questo progetto, non si può risolvere tutto in un paio di sessioni. La Fiorentina farà bene alla lunga, per forza di cose, e diventerà una delle big del calcio italiano.