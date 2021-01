Caicedo, appuntamento alla prossima settimana. Gli agenti spingono verso Firenze

Nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, troviamo una panoramica approfondita sulla questione Caicedo. Per l’attaccante, concreto obiettivo di mercato della Fiorentina, la Lazio ha fatto pervenire a Pradè la propria richiesta: servono 9 milioni. Troppi, si legge, per il ds. La strada però non è chiusa. Le parti infatti si sono date appuntamento alla prossima settimana, con gli agenti del calciatore che spingono in direzione Firenze. Col centravanti ecuadoriano ci sarebbe già un’intesa sulla parola per un contratto di due anni e mezzo da (circa) 2,5 milioni di euro a stagione. Il problema (un grande problema) è convincere Lotito.