Il punto di mercato, in breve tutte le trattative dei viola: da Duncan a Conti passando per El Shaarawy

Nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze, troviamo il punto sulle operazioni più calde del mercato della Fiorentina. Il primo obiettivo è sempre lo stesso, sfoltire la rosa, e tra i partenti il prossimo di questi sarà Alfred Duncan. Sul centrocampista ghanese il Cagliari resta in pole position (dopo l’infortunio di Rog), ma attenzione anche a Verona, Torino, Genoa e Parma. Per quanto riguarda il sostituto di Lirola, il primo nome della lista è quello di Andrea Conti. Ad oggi c’è l’assenso del giocatore e la trattativa sembra in dirittura d’arrivo anche se ancora si discute sulla formula del trasferimento. I viola vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan richiede l’obbligo. “Sul fronte dell’attaccante la situazione è tutta in divenire nel senso che la Fiorentina sta cercando di capire quali possono essere i margini di manovra”. Pavoletti è un profilo da tenere in considerazione, mentre su Caicedo la Lazio continua a fare muro. Strana in salita anche per il Papu Gomez, richiesto dalle “grandi del nord”. Resta da capire cosa potrebbe accadere con El Shaarawy che vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza con lo Shanghai Shenhua. Su di lui c’è anche la Roma e quindi bisognerà vedere quale sarà nel caso anche la sua scelta. (LE SCHEDE DI TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA FIORENTINA LE TROVI SU TUTTITALENTI.COM)

