Sentite Boateng: “Vlahovic mi ricorda Ibra, voglio fargli capire una cosa…”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Kevin Prince Boateng si è soffermato anche su qualche compagno di squadra. Spendendo parole di elogio: Chiesa? Sapevo fosse forte, ma vedendolo da vicino in allenamento ho capito che è veramente fortissimo. E' difficile da fermare. Sono contentissimo che rimanga qui alla Fiorentina perchè fa la differenza. Ci capiamo sia in campo che fuori, non vedo l'ora di giocare con lui. Vlahovic? E' fortissimo anche lui, ha colpi fuori dalla media. Fisicamente è fortissimo e ha tutto per diventare un giocatore importante. Per come si muove mi ricorda Ibrahimovic, ha le sue movenze. Questo è uno che voglio tenere d'occhio e aiutare a crescere. Forse lui non crede di essere già pronto a fare la differenza, voglio farglielo capire. Lirola? Negli anni al Sassuolo Pol ha imparato tantissimo ed è diventato uno dei terzini più bravi della Serie A. L'anno scorso ha fatto anche 6 assist e 2 gol, è un giocatore velocissimo e può essere importante per la nostra squadra".