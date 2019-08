LIVE – Boateng: “Sono qui per lasciare il segno, ho scelto la 10. Chiesa è un fenomeno”

Arrivato già da qualche giorno alla Fiorentina (COMUNICATO), Kevin Prince Boateng parla per la prima volta in conferenza stampa. Le sue parole dal Franchi:

“Il mio ruolo? Mi sono sempre divertito davanti, vicino alla porta. Negli ultimi anni ho giocato da punta e mi vedo soprattutto lì. Credo sia anche l’idea del mister, poi se c’è bisogno di giocare trequartista o centrocampista sono pronto a farlo, so giocare in tanti ruoli. Sono qui solo da 4 giorni ma credo che l’idea sia giocare davanti.

Ho tante motivazioni. Pradè mi ha chiamato tante volte e mi ha fatto sentito desiderato, questo mi è piaciuto. Qui ci sono tanti giovani e vorrei aiutarli a crescere, ne ho già visti 3-4 veramente forti. Ma voglio lasciare qualcosa di bello, ho dei figli che mi guardano e non voglio fare figure di m…

L’anno scorso a Sassuolo i primi mesi sono andati molto bene, poi al Barcellona quasi non ho giocato. E’ stata una bella esperienza di vita ma non ho avuto soddisfazioni. Ringrazio Pradè e la Fiorentina che hanno scommesso su di me, io vengo qui per divertirmi e fare divertire i nostri tifosi. L’anno scorso non c’è stato tanto divertimento intorno alla Fiorentina, vogliamo far tornare la voglia di vederci giocare.

Il progetto Fiorentina? Mi hanno detto che vogliono fare una squadra che possa crescere negli anni e certamente vincere qualcosa. Ci sono tanti giovani di qualità e stanno arrivando anche giocatori di esperienza. L’accoglienza dei tifosi? Ho cambiato molte squadre e spesso sono accompagnato da un po’ di dubbi, invece sono stato accolto a braccia aperte e li ringrazio.

Avevo interesse di squadre dalla Germania, poi mi hanno chiamato Commisso, Barone e la Fiorentina e mi hanno convinto. E’ stata una scelta fatta anche per stare vicino a mia moglie e i miei figli, poi amo l’Italia. Mi piace anche mangiare e mi hanno detto che qui si mangia bene… (ride, ndr)

Chiesa? Mi ha dato subito il benvenuto. E’ un giocatore che sapevo fosse forte, ma vedendolo da vicino in allenamento ho capito che è veramente fortissimo. E’ difficile da fermare. Sono contentissimo che rimanga qui alla Fiorentina perchè fa la differenza. Ci capiamo sia in campo che fuori, non vedo l’ora di giocare con lui.

Il numero di maglia? Ho scelto la 10. So che è un numero molto importante, anche per i tifosi, e l’ho scelto per quello. Per dimostrare che sono venuto qui per fare grandi cose e non per scherzare.

IN AGGIORNAMENTO