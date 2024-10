Sene cambia agente: anche lui nella famiglia di Pastorello

Fallou Sene, attaccante classe 2004 della Fiorentina in prestito al Frosinone, lascia Vigorelli per unirsi alla famiglia di Pastorello

Cambio d'agente per Fallou Sene, giovane attaccante della Fiorentina classe 2004 in prestito al Frosinone. Il calciatore lascia Vigorelli per unirsi alla P&P Sport Management di Federico Pastorello. Di seguito l'annuncio ufficiale: