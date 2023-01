Semplici: “Duncan-Bianco all’altezza per domani. Mercato? Ecco dove agirei”

"Amrabat ha fatto un gran Mondiale, fino ad ora si sta mettendo in luce anche in Serie A, ha grandi valori. A livello mentale si sentirà forte, ma avendo giocato ogni partita del Mondiale a livello fisico potrebbe risentirne. Bianco è all'altezza, però solo Italiano sa chi affiancare a Duncan in mediana per la partita di domani. Duncan? Con il 4-2-3-1 di Italiano penso possa fare bene, ha l'esperienza dato che con me ha giocato come equilibratore in quel ruolo. L'anno scorso ha fatto molto bene, ma quest'anno ha risentito dei troppi infortuni. Igor ci mette sempre l'impegno, ha tante qualità è una certezza anche per la squadra a livello mentale. Mercato? Gli esterni di centrocampo sono corti viste le assenze di Nico Gonzalez e Sottil, credo che la società debba intervenire sul mercato. La rosa iniziale è forte, ma la stagione è lunga e il rischio di infortuni c'è. Sul mio futuro attendo offerte, da parte mia c'è grande voglia, mi auguro di poter riprendere ad allenare."