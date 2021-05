Semplici: “Dovevamo fare di più, adesso abbiamo qualcosa da perdere”

Un pareggio che non lascia del tutto soddisfatto l'allenatore: contro la Fiorentina Semplici avrebbe voluto rischiare di più

"Soddisfatto della gara? Potevamo e dovevamo fare di più, con una vittoria avremmo concluso il nostro campionato. Domenica a Benevento abbiamo speso tanto, oggi non abbiamo avuto coraggio. E' un punto che ci deve dare fiducia, ma adesso dobbiamo farne altri. Poca brillantezza? No, a Benevento abbiamo dato ottimi segnali. Oggi è stato più l'aspetto mentale a incidere, non dovevamo assolutamente perdere. Dispiace, perché adesso arrivano due partite in cui sarà necessario fare punti. La difesa a quattro? Non abbiamo fatto male, ma non riempivamo mai l'area. Allora ho preferito tornare alle vecchie certezze: abbiamo creato di più, ma non siamo stati abbastanza pericolosi. Non è facile interpretare questo tipo di partite, anche la Fiorentina lottava come noi per non retrocedere. Il finale di stagione ci ha regalato grandi partite e tanti punti, niente negatività nonostante siamo un po' delusi. Prossimo anno? Io sono concentrato sulla salvezza, sulla nave da portare in porto. Poi parleremo di futuro. Avrei tentato qualcosa di più, ma quando arrivi vicino al traguardo è difficile. Prima non avevamo nulla da perdere, ora ce l'abbiamo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma ho detto loro che serve un altro sforzo".