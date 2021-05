LIVE – Cagliari-Fiorentina 0-0 p.t. Inizia il match alla Sardegna Arena!

La diretta testuale di Cagliari-Fiorentina, l'ultimo scoglio prima della salvezza matematica per i viola

Squadre in campo per il riscaldamento: nella Fiorentina oltre agli annunciati Ribery e Castrovilli, non c'è neanche Venuti. Dal 1' Igor nel terzetto difensivo e Caceres sull'out di destra. Nel Cagliari dentro l'artiglieria pesante: giocano Nainggolan, Joao Pedro e Pavoletti

Rispetto a pochi giorni fa, Cagliari e Fiorentina se la giocano con più spensieratezza. Quello che sembrava uno scontro da dentro o fuori, adesso non lo è grazie anche ad un Benevento in caduta libera

Sarà Maurizio Mariani 39 anni della sezione di Aprilia a dirigere la partita di questo pomeriggio alla Sardegna Arena con Manganiello al Var. Mariani in questa stagione ha diretto 17 gare di Serie A: i viola lo hanno trovatoselo a Bergamo (sconfitta per 3-0) mentre il Cagliari vanta un pareggio in casa e una sconfitta fuori. Tutti i precedenti di Mariani con la Fiorentina

La partita sarà trasmessa ancora una volta da DAZN e coloro che fossero impossibilitati a seguire Cagliari-Fiorentina in tv o in streaming, hanno due altre opzioni per non perdersi un solo istante della sfida di Cagliari: la diretta testuale proposta da Violanews.com e la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno.