Semifinale Juve-Fiorentina, le prime info sul settore ospiti

I biglietti dedicati ai tifosi della Fiorentina in vendita a 27 euro. Ma bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprire le modalità

Inizierà in questa settimana la vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, in programma mercoledì 20 aprile alle ore 21 a Torino. Sul sito ufficiale del club bianconero è stata pubblicata la tabella prezzi e per quanto riguarda il settore ospiti la quota è di 27€. Nel calendario di vendita però alla voce dedicata ai tifosi in trasferta c'è scritto "In attesa di disposizione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza".