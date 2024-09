Semi-esodo a Bergamo. Tifosi, buoni numeri per la trasferta al Gewiss

Saranno circa 1.200 i tifosi viola presenti oggi al Gewiss Stadium per la gara contro l'Atalanta. Come scrive La Nazione, quello odierno è un numero nettamente più alto rispetto alle poche centinaia che incitarono la squadra nella semifinale di ritorno della Coppa Italia qualche mese fa. Questo perché il settore ospiti del nuovo stadio nerazzurro sarà in grado di ospitare un numero maggiore di tifosi, che raggiungeranno Bergamo in auto, pullman e treno. Sarà un "semi-esodo", visto che il numero odierno è nettamente inferiore ai 3.000 di Parma, ma comunque significativo.