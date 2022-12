Sella sulla Fiorentina: “Spero possa tornare in Europa, ma l’attacco…”

Secondo Ezio Sella la Fiorentina ha tutte le possibilità di tornare in Europa, magari contando su qualche rientro dall'infermeria

L'allenatore Ezio Sella, ex viola, ha parlato ai microfoni di TMW News dicendo la sua anche sul tema Fiorentina. Una squadra che è stata in grado di tornare in Europa ma che ora è chiamata a riconfermarsi, magari con qualche rientro importante dall'infermeria.