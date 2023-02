Sei tifosi viola in stato di arresto a Braga: organizzata una raccolta fondi

I tifosi della Fiorentina sono stati coinvolti ieri a Braga in episodi di agitazione con le forze dell'ordine locali: secondo la ricostruzione, alcuni gruppi di tifosi viola e portoghesi avrebbero tentato di uscire dal percorso con accensione di fumogeni e petardi, aste di bandiere usate come oggetti contundenti: la polizia ha risposto con proiettili di gomma, per una scena ripetutasi anche all'esterno dello stadio. Quattro i feriti, sei i viola in stato di arresto: la tifoseria organizzata ha messo su una raccolta fondi per ovviare alle spese legali che saranno necessarie.