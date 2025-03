Palladino: “Gioca Terracciano, Kean sta bene. Serve un approccio violento”

La difesa a 3 : "Io come ho sempre detto non sono focalizzato su un solo sistema. Gli allenatori bravi riescono a mettere nelle condizione giuste i giocatori. In questo momento abbiamo cambiato sistema, e la squadra ha recepito bene . Sono stati bravi i ragazzi a recepire i concetti, dopo solo 3 giorni. Mi è piaciuto lo spirito. Zaniolo e Fagioli stanno facendo bene, vengono da un periodo dove giocavano poco. Le prestazioni sono in crescendo, Fagioli sta crescendo . Le partite in 180' sono sfide in cui puoi giocartela su due fronti. Domani affrontiamo una buona squadra, domani hanno giocatori di livello. Lo stadio sarà caldo, le insidie ci sono, noi siamo venuti qua con personalità. Ci serve fare una prestazione di coraggio"

Sull'approccio: "Domani serve un approccio violento, non dobbiamo commettere l'errore di scendere in campo leggeri. In Conference siamo partiti spesso con l'handicap dell'andare sotto. Per me domani è una partita importantissima, ma lo deve essere per tutti. A noi serve per fare esperienza, e per diventare più maturi. Vogliamo fare una grande prestazione, con una cura dei dettagli su tutto. Per noi la partita è domani, non pensiamo a Napoli. Io sono super concentrato, così come i ragazzi, su domani"