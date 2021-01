“Se Kokorin realizza la metà delle cose che sa fare, alla Fiorentina può bastare”

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno:

“Kokorin è un ottimo giocatore. Non segna tantissimo, è una seconda punta, e la Nazionale russa non è di secondo piano. Mi sembra di capire che sia stato un po’ alterato in passato, ma se ha pagato l’errore che ha fatto per me è un uomo come un altro. Ha un gran bel fisico anche senza essere altissimo, di tanta classe, è rimasto a lungo il cocco di tutta la Russia. Io mi sarei aspettato una prima punta viste le caratteristiche di Vlahovic, ma se Kokorin realizza la metà delle cose che sa fare, credo possa bastare. Il dubbio: “Quanti russi hanno fatto bene in Serie A?”

Di prime punte, comunque, in Italia non ce ne sono. Pavoletti sarebbe stato ottimo, ma con gli infortuni abbiamo già dato. Sarebbe stato molto utile El Shaarawy, ma sarebbe stato solo per poco tempo. C’erano controindicazioni su tutti. Per Milik la Fiorentina aveva l’accordo, ma Milik ha rifiutato. Potrà sembrare strano che abbia preferito Marsiglia, ma quella è una squadra di alta classifica francese, quella è l’attrattiva per il polacco, a lui non interessa il Rinascimento. Papu Gomez? A 33 anni può fare l’ultimo contratto importante. Farlo a Firenze col rischio di una retrocessione è rischioso, certo forse con un ingaggio stratosferico verrebbe ma non avrebbe una logica. Se mi farebbe piacere? Sicuramente…”