“Fiducia nei giudizi di chi ha allenato Kokorin, ma quanti russi hanno fatto bene in A?”

Di seguito alcuni passaggi delle parole del giornalista Alessandro Bocci in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno:

“Kokorin? Non ho motivo di dubitare delle parole di chi lo ha allenato, a me sembra una scommessa a giudicare dai colpi fuori dal campo. Alla Fiorentina, fragile caratterialmente, può andar bene, tutti dicono che è un talento pazzesco. Spero abbia messo la testa a posto, anche se purtroppo non ricordo un russo che abbia fatto bene in A. Dovrà ambientarsi. Le sue parole? Sono importanti, denotano umiltà perché non è scontato ridursi lo stipendio. Merita un’occasione, specie dopo aver parlato così. Io credo che possa essere anche un’alternativa valida a Ribery, sia dalla panchina sia dall’inizio, con caratteristiche diverse, certo. Avere più giocatori forti in un ruolo non è mai un problema”.

Conosciamo meglio Aleksandr Kokorin