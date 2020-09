Se 3×1 fa… 71! Così la Fiorentina spera di poter fare a meno del bomber

Tre per uno. Sembra una promozione da supermercato, ma in questo caso è la situazione che riguarda il centravanti della Fiorentina. Kouamè, Cutrone e Vlahovic sono – ad oggi – le punte a disposizione di Iachini e la gerarchia è fluida anche se, ai nastri di partenza, il favorito sembra essere l’ivoriano (per far coppia con Ribery). Le qualità non mancano, un po’ meno esperienza e curriculum da bomber: ma del resto parliamo di tre giovani che messi insieme fanno appena 65 anni. E 71 gol tra i professionisti.

Certo resta in piedi l'ipotesi dell'acquisto di un "vero" goleador anche se gli ultimi segnali non vanno in questa direzione. E c'è da dire che non sono molti i giocatori alla portata della Fiorentina che ti garantirebbero più reti di Kouame, Cutrone o Vlahovic. Guardando all'ultima stagione appena conclusa, tutti e tre insieme hanno segnato 18 gol in campionato, equamente distribuiti (e l'ex Genoa ha perso metà torneo per infortunio), dunque se Iachini riuscirà a gestirli al meglio – sfruttando anche la regola delle 5 sostituzioni – potrebbe anche sopperire alla mancanza di un bomber di razza. E se uno dei tre esplodesse definitivamente… beh sarebbe tutto più facile.

