Scuola Calcio Gattuso: “Riporterà in alto la Viola, lo ha dimostrato firmando”

I responsabili della scuola calcio aperta e finanziata dal neo allenatore viola a Schiavonea: "Rino è così come lo vedete nelle interviste post partita"

"Adesso siamo tutti tifosi della Fiorentina, noi seguiamo Rino in tutto e per tutto. Il progetto va avanti da 12 anni, Gattuso è il fondatore e sostiene tutto, è tutto gratuito, kit di gioco escluso. Lui è il presidentissimo e se ne interessa molto, non so neanche dove trova il tempo. Prima della passione c'è la persona, e Rino è veramente una persona eccezionale. Lo conoscerete sicuramente a Firenze. Se riporterà in alto la Fiorentina? Firmando, Rino vi ha già risposto. Commisso avrà influito tantissimo, parlano la stessa lingua, si saranno capiti al primo sguardo. Gattuso è così come lo vedete, non ha nessun segreto, è lo stesso uomo che si presenta ai microfoni del dopo partita".