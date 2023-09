Scontri pre Genk-Fiorentina: 100 tifosi viola trattenuti, verranno rilasciati

I fatti che hanno preceduto Genk-Fiorentina non sono passati inosservati e hanno portato anche i primi responsi. Come filtra dalla pancia della Cegeka Arena, un centinaio di supporters viola sono infatti attualmente in stato di fermo nella prigione dello stadio di Genk. Le autorità belghe hanno infatti individuato e trattenuto i responsabili degli scontri di questo pomeriggio, che ha coinvolto le due tifoserie e la polizia.