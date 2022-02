Sconcerti: “Vlahovic via? Mi preoccupa di più la presenza di Nastasic…”

Il rimpianto Vlahovic, ma non solo: i problemi della Fiorentina secondo Sconcerti

Ai microfoni di Tmw Radio il giornalista Mario Sconcerti tra i tanti temi trattati ha commentato tra il momento viola: "Peggio aver perso Vlahovic o non aver risolto i problemi difensivi? Anche se è andato via a me Vlahovic sta anche simpatico, se segna sono contento perché non riesco ad avere un amore a scatti. Ho sperato che diventasse questo giocatore per quattro anni, adesso che lo è diventato mi resta difficile non volergli bene. A me non preoccupa l'assenza del serbo ma la presenza di tanti giocatori nella Fiorentina. Spero di vedere il meno possibile giocatori come Nastasic o il Torreira del weekend ma anche una difesa che va in crisi con un semplice dai e vai".