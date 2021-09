Sconcerti: “Vlahovic va venduto il prima possibile. Italiano? Grande impatto”

Mario Sconcerti, noto giornalista di fede viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Ecco il suo commento sulla situazione viola e il caso Vlahovic: “Se Vlahovic non rinnova va venduto il prima possibile, tenerlo in tribuna non...

"Se Vlahovic non rinnova va venduto il prima possibile, tenerlo in tribuna non serve. Non rinnovare è un suo diritto, quello che ci deve interessare è la Fiorentina. Vlahovic potrà pure essere affezionato a Firenze ma ciò non comporta il fatto che rimarrà. Nel caso di una sua cessione mi prendo Berardi e Borja Mayoral. In questo modo si chiude questa storia. Queste cose però, succedono ovunque. I giocatori sono liberi e una società che in questi anni è stata debole economicamente, come la nostra, porta i giocatori ad allontanarsi. Va detto che, andando in Champions, sarebbe più facile trattenere i giocatori anche se questi problemi ci saranno sempre. Questa situazione non è dovuta al peso della società ma il peso dell'offerta che un giocatore riceve. Voglio solo che questa storia finisca al più presto così ci possiamo godere il campionato".