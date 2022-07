Sconcerti: “Viola tra 4° e 7° posto. Dodò top, giusti 20 milioni per Lo Celso”

Nel consueto filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina: "Quale piazzamento potenziale? In questo momento siamo tra il quarto e il settimo posto, ma mancano quaranta giorni alla fine di un mercato che può essere imprevedibile. Troppi acquisti che non giocano da tempo? Gollini ha fatto il secondo portiere per un anno, Jovic ha giocato un po' col Real e non ha ancora 25 anni. Onestamente non mi interessano gli entusiasmi di Moena, ma di capire la Fiorentina rispetto alle avversarie: non dimentico le 14 sconfitte di Italiano, oltre che dai giocatori una buona stagione viola passerà anche dalla crescita definitiva di Italiano".