Sconcerti: “Vi spiego cosa serve ai viola. Quarta? Deve capire una cosa”

Il decano del giornalismo, Mario Sconcerti, ha parlato delle qualità di Martinez Quarta e che ruoli rafforzare in rosa

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno di cosa servirebbe alla Fiorentina e non solo. Ha iniziato dicendo: "Alla Fiorentina manca un grande difensore centrale che abbia forza di interdizione e faccia ripartire velocemente l'azione. Manca un terzino sinistro che possa ridare fiato a Biraghi. A centrocampo Italiano sta facendo un buon lavoro, ma una mezzala di livello la prenderei. E poi un Berardi, un giocatore che ti possa fare la differenza in qualunque momento della partita".

Ha poi proseguito parlando di Martinez Quarta : "Deve ancora capire come funziona il calcio italiano. È un difensore di grande livello, ma gioca ancora come se fosse in Sud America. Se apprendesse questa cosa diventerebbe uno dei migliori".

Infine su Cabral: "Sono convinto che Cabral sia un grande calciatore. Però è difficile che un attaccante in forma venga lasciato in panchina, di solito non si tocca. Per questo penso che sarà Piatek il titolare sabato, anche se Italiano ci ha spesso sorpreso".