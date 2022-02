Borja Valero: “Deluso da Vlahovic. Pepito il più forte, sui DV e Commisso…”

Il pensiero del todocampista spagnolo su tutti i temi viola più 'caldi': si va dai temi extra campo fino al calcio giocato

Lunga intervista quella rilasciata dall'ex viola Borja Valero alla trasmissione web Viola Fun. A seguire vi proponiamo i passaggi più interessanti: "Il mio pensiero era giocare un altro anno a Firenze per poter dire addio al calcio davanti ai tifosi viola, ma la società non a vedeva allo stesso modo. Il calcio di Italiano è sicuramente più in linea con le mie caratteristiche. Ex viola in società? Certe persone possono capire meglio l'ambiente e dare una mano, Antognoni era perfetto. Dopo Vlahovic? Credo che la società abbia fatto un buon lavoro muovendosi sul mercato e prendendo, oltre ad un giocatore di prospettiva come Cabral, un altro che conosce bene il calcio italiano, Piatek. Futuro? Al momento sono felice della mia collaborazione con Dazn, in futuro vorrei seguire il corso da allenatore o da direttore sportivo ma più per soddisfazione personale che per le prospettive lavorative".