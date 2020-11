Sconcerti: “Vedrei bene Mancini in una società in crescita come la Fiorentina”

Durante la trasmissione Maracanà, ai microfoni di TMWradio, il noto giornalista fiorentino, Mario Sconcerti è intervenuto per parlare della nazionale italiana. Protagonista ieri sera di una grande vittoria per 2-0 ai danni della Polonia di Lewandowski. Tra i tanti temi trattati, trova spazio anche un opinione riguardo al futuro di Roberto Mancini, una volta terminata l’avventura alla guida degli Azzurri:

Il futuro di Mancini dopo la nazionale? Sarebbe ideale per la Roma. E’ una società già importante, ben allenata da Fonseca, oppure servirebbe una società in crescita come la Fiorentina. Se fossi in certi club, lo andrei a cercare subito dopo gli Europei