Sconcerti su Alvarez: “Due domande sul suo mancato acquisto me le sono fatte”

"Amrabat è un bel giocatore, tratteremo e vedremo come andrà. Mi sembra che il ragazzo sia molto affezionato a Firenze, non viviamo nel terrore. Godiamoci il nostro giocatore per una volta. Il giocatore è assolutamente utile, ma con un'offerta valida ci penserei. Stesso discorso su Castrovilli, tra l'altro vediamo come rientra ma pure lui dovrà qualcosa alla Fiorentina, su di lui mi sento tranquillo. Capisco l'amarezza dei tifosi sulle parole di Pradè. Ma il direttore non poteva dire altro, siamo a dicembre ma credo che la società stia lavorando. Penso che manchi un difensore centrale, e che la Fiorentina farà qualcosa lì.