A Tmw Radio il giornalista e tifoso Mario Sconcerti ha parlato dei temi viola toccando anche quello relativo allo stadio Franchi: “Sono sessant’anni che nessun fiorentino mette soldi nella Fiorentina. Stadio e non solo, i fiorentini nella Fiorentina non mettono mai una lira, comprano solo lo spettacolo. Pensiamo di essere a metà del guado, stiamo un passo indietro agli altri solo per lo stadio. Farlo a Campi Bisenzio significa trovare cinquantamila pratesi che nei prossimi anni diventeranno tifosi della Fiorentina e portano tanti soldi quanto è stato l’investimento per lo stadio. Questa idea non è mai stata sfiorata dai nostri imprenditori, andrebbero trovati altri duecentomila tifosi e tasse da riscuotere, o la dimensione della Fiorentina sarà quella del Verona. Qui si discute di stadio, di Pessina e di chi è la colpa… Sono battaglie di retroguardia, per pareggiare”. Sull’attualità viola: “Per lo Spezia sono tranquillo, non giocherà come contro il Milan dove giocavano contro la prima in classifica. Se vinceranno, significa che avranno meritato e se ci sarà da retrocedere andremo in B, di società ne abbiamo viste fallire tante. L’unica cosa che mi auguro e che vorrei diventasse una battaglia è la ricerca di 2/300.000 nuovi tifosi da trovare”.

