Sconcerti: “Sottil ha qualità per spezzare le partite, ma è ancora immaturo”

Mario Sconcerti ha parlato della partita di sabato della Fiorentina contro l'Atalanta, di Burdisso come dirigente e della questione esterni

Queste le sue parole sull'anticipo di sabato: "Per sabato sono un po' preoccupato. Non avere contro Muriel è molto positivo, perché è un contropiedista devastante. Però sono preoccupato, perché l'Atalanta è una squadra che fa spesso uso del contropiede e noi lo soffriamo".

Infine sulla questione esterni: "Callejon è un giocatore che sta recuperando, ma sennò noi abbiamo Sottil. L'altro è Saponara, che è fuori ruolo in quella posizione. Secondo me siamo arrivati con il braccino corto sulle fasce. Sottil? Riccardo è un giocatore importante perché può spezzare le partite. Però lo vedo immaturo, ancora troppo individualista. Ancora non è in grado di sostituire Gonzalez. É un giocatore con grande velocità e forza, però deve ancora dimostrare tanto".