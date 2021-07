Sconcerti: “Fondamentale la costruzione dal basso. Dragowski non è completo”

Mario Soncerti ha parlato del mercato viola e della situazione portiere e difesa, che ad oggi sembra molto lontana da come la vuole Italiano.

Sulla difesa: "È fondamentale avere un difensore in grado di costruire dal basso, basta guardare l'Inter con de Vrij . Quando avevamo Gonzalo Rodriguez era perfetto, che lanciava verso l'esterno con maggiori qualità da colpitore di testa oppure faceva quei passaggi filtranti per andare a servire direttamente la trequarti".

Ha proseguito rispondendo ad una domanda sul portiere: "Difficile trovare un portiere completo. Dragowski è un portiere che ha mercato, dobbiamo calcolare che venire oggi nella Fiorentina non è facile, perché è da qualche anno che non siamo nessuno, quindi è difficile veder arrivare giocatori veramente buoni, in quanto sarebbe un passo indietro per la loro carriera. A me piacerebbe molto Cragno del Cagliari, è giovane e promettente".