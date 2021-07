Amoruso: “Con Burdisso si guarda in Argentina. Su Milenkovic e Pezzella…”

Lorenzo Amoruso ha parlato della dirigenza viola e degli attuali difensori in rosa che difficilmente rinnoveranno.

Poi sulla difesa: "Italiano dovrà parlare sicuramente con quelli già presenti e spiegargli che lui ha l'intenzione di giocare a quattro, quindi se vogliono rimanere devono adattarsi. Per Milenkovic ti offrono massimo 15 milioni, quindi devi accontentarti, non puoi chiedere di più, perché quest'anno non ha fatto per niente bene. Pezzella è più esperto, deve capire cosa vuole fare con se stesso. Quest'anno ha fatto male anche lui, oltre ad aver avuto alcuni problemini fisici che l'hanno condizionato.