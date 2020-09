Sconcerti: “Bonaventura cambia le partite. Chiesa? Importante è che vada via, storia chiusa”

Il giornalista del Corriere della Sera ed ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti, è stato il protagonista del filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bruno Toscana:

Centrocampo

Restare con questo centrocampo sarebbe un’occasione sprecata perché siamo ad un passo dall’avere un centrocampo importante. Serve più un giocatore come Torreira che un attaccante. La Fiorentina deve portare il pallone in area. La squadra ha bisogno di costruire. Se poi dovesse arrivare anche un centravanti, sarei contento. Torreira non è un portatore di palla. Sono le mezze ali che devono portare la palla, poi conta a chi e come si passa la palla. Il centrocampo della Fiorentina mi sembra ben assortito. I centrocampisti attuali segnano? Sì, ma quanti gol segnavano Borja Valero e Mati Fernandez? Castrovilli è giocatore da almeno 7-8 gol. La Fiorentina sta cercando giocatori importanti a centrocampo. Torreira lo è, così come Duncan e Amrabat che sono già in rosa.

Biraghi

Ritorno della difesa a quattro con Biraghi? Può darsi, ma non sono sicuro resti a Firenze dove ha già dato. Preferirei provare con Spinazzola perché di Biraghi conosco tutto. Ricominciare da Biraghi mi sembra sbagliato.

Bonaventura

E’ un’idea che mi piace da molti anni. Gioca in molti ruoli e può cambiare le partite. Non è un fuoriclasse, ma è un giocatore di qualità e duttile, quindi utile. Può fare anche il regista, sarebbe la riserva degli attuali centrocampisti presenti in rosa. Pellegatti a VN: “Bonaventura, ma quale finito! Sarebbe un gran colpo. Chiesa e Milenkovic? Commisso esagera”

Thuram e Ricci

Non capisco perché Thuram debba venire a Firenze. Su Ricci il giudizio è tecnico. Non è un regista, ma una mezz’ala e la Fiorentina cerca un regista. Non l’ho mai visto giocare, ma mi fa piacere che voglia la Fiorentina. Certo che 15 milioni sono tanti. Non capisco perché la Fiorentina debba dare i suoi giovani all’Empoli, mentre l’Empoli non ne dà neanche uno

Lo stadio

Con lo stadio cambia lo stato patrimoniale di una società. La Fiorentina può spendere sui 25 milioni. Non si può dire che lo stadio non cambia niente. Chi vuole spendere, con lo stadio ha la copertura per farlo. Ha fatto bene la Fiorentina a non commentare le ultime novità.

Callejon in, Chiesa out?

E’ un giocatore straordinario, ma a quanto so vuole tornare in Spagna. L’importante è che Chiesa se ne vada perché è una storia chiusa.

Pulgar

E’ un giocatore normale, titolare per una squadra medio-piccola. Un mese fa lo ha cercato il Betis Siviglia. Non gli piaceva il fatto che la Fiorentina cercasse un regista.

