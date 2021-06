Sconcerti duro: “Mendes e i suoi sacerdoti non mi sono mai piaciuti”

Le dure parole dell'ex viola Mario Sconcerti

"Dell'allenatore mi interessa poco, uno ci sarà, sarei più preoccupato se avessi perso un giocatore. Ragioniamo di Gattuso pochi giorni dopo che la Fiorentina ha fatto l'acquisto più costoso della sua storia, troppo disfattismo. Non mi interessa chi ha ragione sulla storia di Gattuso, mi interessa chi paga. Chi l'ha pagato Gonzalez? Si dice: non si sapeva che Mendes faceva così? No, perché non conoscevamo le cifre. Il procuratore ha detto che aveva certi giocatori, sono andati a vedere ma sul conto c'era un forte rialzo di prezzo. La presidenza ha avuto una reazione. Qual è il problema? Perché deve essere la Fiorentina e non gli altri? Io quando vado a un ristorante non so quanto mi fanno spendere, ma alla fine del pasto giudico il pasto. Qui i soldi sono arrivati subito e ti sei alzato. Poi perché il contratto di Gattuso si può rompere e quello di Italiano no? Eppure la regola è la stessa. A Firenze c'è una guerra tra bande.