Basile: “Addio Gattuso, Barone vincitore. Vuole ruolo sempre più di primo piano”

Il parere del corrispondente da New York

"La vicenda Antognoni? E' una bandiera, porta la fiorentinità in una società in cui non c'è fiorentinità. Bisogna capire che ruolo gli avrebbero voluto assegnare. C'è un gruppo di dirigenti che vuole gestire da solo la società. Forse non è scattato il feeling. La questione Gattuso è la vittoria di Barone e Pradè che non vogliono essere messi ai margini. Penso non ci sia stata uniformità di vedute. L'accoppiata Commisso-Gattuso sarebbe stata strepitosa, anche per via della comune origine. Barone esce vincitore da questa situazione. Quando Commisso voleva prendere il Milan, Barone s'immaginava un ruolo alla Galliani, cioè una persona che gestisce in toto il mercato. Sono convinto che ambisca a recitare un ruolo sempre più di primo piano nella Fiorentina. Con Italiano nasce un altro progetto. Sarà la prova chiave, anche se la fiducia della proprietà è totale nei confronti di Pradè e Barone".