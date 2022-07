Sconcerti: “Manca un giocatore per completare la Fiorentina. Italiano…”

La Fiorentina ha cinque centrocampisti titolari e ne manca un sesto. Serve un calciatore di qualità, magari anche superiore a quella di Castrovilli. Si tratta di un acquisto vero e proprio, perdiamo il pensiero della ciliegina che mi sembra un po' da fessi. Senza quel tipo di giocatore la squadra non sarebbe completa. La Fiorentina ha molte soluzioni anche nel caso dovesse partire Milenkovic, se vuole restare bene, ma anche lui ha il diritto di aspettare le offerte e di scegliere. Se Commisso non fa lo stadio non capisco perché bisogna essere contro il Franchi. Alla Fiorentina serve un solo giocatore per completare la squadra, una mezzala, anche se a me non piacciono molto gli esterni offensivi, poi spero di sbagliarmi. Amrabat? E' un calciatore che resterà più a copertura di Torreira, bisognerà vedere poi se Italiano riuscità ad evolvere il suo calcio, altrimenti diventerà prevedibile. Lottare per la Champions? Se non avesse perso cinque partite la Fiorentina avrebbe potuto farlo anche quest'anno, Napoli e Lazio sembrano indebolite, la Roma rinforzata, l'Atalanta è da scoprire, è un po' limitato pensare solo a noi stessi