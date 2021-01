Sconcerti: “Kokorin è un gran giocatore, ma è fermo da mesi: un acquisto azzardato”

Di seguito un estratto dell’intervento di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio: “Kokorin? Oggi ormai si gioca in quindici, c’è spazio per tutti. Poi bisogna vedere cosa sia Kokorin, mi sembra un acquisto un po’ azzardato… Temerario. Però si è sposato e ha fatto un figlio, credo che quando sono successe quelle cose col funzionario del governo non fosse in se stesso… Un gran giocatore, ma non gioca da mesi: pensavo sarebbero andati un gradino sotto, ma magari su qualcuno di più sicuro. Lasagna al Verona? In una piazza come Verona i giocatori vengono costruiti. In un’altra squadra, e penso alla Fiorentina, se non segna per tre partite l’hanno già benedetto…”.

