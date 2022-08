Sconcerti: “Italiano deve migliorare. Twente? Sono preoccupato”

Mi sembra che la squadra sia ancora indietro. Qualche problemino c'è. Alcuni giocatori come Jovic hanno giocato poco. Ma vedo anche qualche problema di gioco, detto che sono problemi da non prendere troppo sul serio adesso. Ora l'importante è metter dentro energie. Mercato? Io avrei preso Belotti. Era un acquisto sicuro e a buon mercato. In ogni caso la società ha operato molto bene. I centravanti hanno problemi a segnare, perché tutta la squadra è loro addosso, e questo toglie spazio. Vlahovic era una punta particolare. Cabral e Jovic hanno le stesse difficoltà, non entrano mai nel gioco. Mi sembra la situazione di Lukaku al Chelsea. La storia dell'approccio. La squadra è abituata a giocare in un modo solo. Se l'avversario riesce a contrastare questo schema poi i giocatori si perdono. Italiano? Ha sempre portato i risultati. Ma deve migliorare anche lui. Jovic? Secondo me ha bisogno di più spazio e di essere meno oppresso. Twente? Credo che la Fiorentina non abbia avuto fortuna, penso che siano due squadra abbastanza alla pari ma è una squadra che è arrivata fino in fondo l'anno scorso, in questa fase si poteva trovare squadre più abbordabili. Sono un po' preoccupato, ma non dobbiamo perdere l'ottimismo