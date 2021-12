Sconcerti: “Incontro Barone-Ristic dà meno l’idea di accordo con un altro club”

L'opinione di Sconcerti sul futuro di Vlahovic

Nella consueta chiacchierata con gli ascoltatori di Radio Bruno, il giornalista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul momento viola: "Vlahovic si è comportato in maniera scorretta e merita la tribuna? Questa ipotesi prevede che la Fiorentina perda 50-60 milioni, se non lo vendi perdi tutto. Non abbiamo ancora i soldi in mano e non puoi permetterti di rinunciarci solo per orgoglio ma non vedo un tradimento perché non c'è mai stato un amore. Vlahovic lo abbiamo aspettato e trovato, è un giocatore che pensa al bene della Fiorentina e al suo, non vuole rinnovare per ambizione e non solo per motivi di stipendio.