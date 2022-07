Sconcerti: “Finalmente la Fiorentina ha un progetto vero. Su Jovic…”

"Mercato viola? E' una Fiorentina costruita con le idee giuste e con i soldi. Non ci sono infatti operazioni fatte in prestito, ma sono tutti acquisti a titolo definitivo. E' una grossa differenza rispetto allo scorso anno quando avevamo tutta una serie di elementi non di proprietà come Piatek , Torreira e Odrizola . Sono molto fiero di questa rosa, la Fiorentina infatti ha finalmente un progetto vero e sta creando valore investendo. Jovic ? Se ha voglia di giocare è un profilo molto importante perché ha classe e fisico. Non è un goleador, ma è più un nove e mezzo. Ipotesi 4-2-3-1? Non fa parte secondo me dell'idea di calcio di Italiano . Kouame e Zurkowski ? Credo che nessuno dei due rimarrà in rosa, anche perché i giocatori inizierebbero ad essere troppi. L'ivoriano ha bisogno di giocare e dovrebbe andare in prestito, mentre il polacco è un giocatore troppo verticale per il calcio di Italiano. Luis Alberto ? Non credo possa essere un giocatore alla portata della Fiorentina. Ranieri ? La società sta cercando di cederlo visto che per il momento come vice Biraghi c'è Terzic . Stagione spezzata dal mondiale? Ci sarà sicuramente un problema di preparazione, non siamo infatti abituati in Italia a pause così lunghe. Per fare un paragone potrebbe essere una stagione simile a quella interrotta per il Covid. Sostituto di Castrovilli ? Secondo me sarà Mandragora. Amrabat ? Inizialmente faticava a fare il regista, poi nell'ultimo periodo si è adattato bene coprendo molto meglio il campo in quel ruolo". -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A

BUDAPEST, HUNGARY - NOVEMBER 15: Luka Jovic of Serbia looks on during his warm up prior to the UEFA Nations League group stage match between Hungary and Serbia at Puskas Arena on November 15, 2020 in Budapest, Hungary. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by Laszlo Szirtesi/Getty Images)