Sconcerti: “De Paul-Torreira, occasioni perse. Se dai un ruolo ad Amrabat lo limiti molto”

Mario Sconcerti, durante il suo intervento su TMW Radio, ha parlato ampiamente della Fiorentina:

“Credo che la Fiorentina vada vista nel suo insieme, non c’è dubbio che ci sia un buon centrocampo. Credo che giocherà parecchio Pulgar, ma questa è una mia impressione… Amrabat è un tuttocampista e vuole sempre la palla lui, un regista spontaneo ma di un campo raddoppiato come spazio. Penso a quanto una squadra perde dandogli un ruolo preciso. Secondo me Bonaventura può fare la mezzala ma molto avanzato, è quasi un trequartista: il sostituto ideale di Ribery. Per il centrocampo preferivo una mezzala e penso che su De Paul e Torreira siano state due occasioni perse per fare una squadra importante.

Chiesa comincia ad avere il pallino di questa storia. Credo che sia stata pagata l’assenza di Commisso dall’Italia, perché lui è uno di quelli che certi casi li sa risolvere. Un giocatore come Chiesa non puoi venderlo l’ultimo giorno di mercato, o rischi di non fare nulla tu: è un problema da risolvere in massimo dieci giorni, ma sono già troppi”.

