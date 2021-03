Sconcerti: “Con questa Fiorentina non farebbe meglio neanche Mourinho”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Italia Nostra non può andare oltre le leggi. Secondo me c’è da portare più calciatori in area di rigore, paradossalmente a me sembra sbagliato anche il ruolo di Ribery che ha solo uno sbocco. Con Prandelli la Fiorentina è arrivata a giocare più difensiva rispetto a quanto visto con Iachini. Con il Benevento sarà difficile, loro hanno un’identità di squadra che la Fiorentina non ha. Prandelli andrebbe sempre ringraziato, l’errore è stato all’origine. Non è vero che la Fiorentina ha buoni giocatori, con questa squadra non farebbe meglio neanche Mourinho. Commisso sta mettendo soldi suoi per una brutta squadra, ma ha raddoppiato il patrimonio della Fiorentina che adesso vale 160-170 milioni. I giocatori vanno aiutati, mentalmente non sono forti altrimenti sarebbero usciti da soli da questa situazione. Due allenatori opposti come Iachini e Prandelli sono arrivati alle stesse conclusioni, vuol dire che entrambi ritenevano la squadra fragile