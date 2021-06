Sconcerti: “Commisso preso in giro. Deluso da Gattuso”

Il noto giornalista fiorentina commenta la situazione della Fiorentina

Redazione VN

Mario Sconcerti, noto giornalista fiorentino, interviene nel Pentasport di Radio Bruno per esprimere la sua opinione sulla situazione della Fiorentina: " Vi dico quello che so. Un procuratore da una lista di giocatori, poi sceglie la società. Ma non può essere l'unico. Mendes ha trovato il posto a Gattuso poi basta, perché limitarsi solo a Mendes? Commisso è uno dei tanti presidenti che si ritrova nelle regole del calcio fatte da chi vive nel calcio. I procuratori devono fare i procuratori, non c'è discussione. Gattuso voleva quei giocatori e fretta ma Commisso è rimasto sulle sue".

Ecco la sua idea su Commisso e sul futuro viola: " Io difendo Commisso, ma Gattuso non lo capisco. Gli americani non danno mai i soldi in mano agli altri e così escono dalle leggi del calcio. Il prezzo di Oliveira di tre terzi. Mendes è il procuratore anche del Porto che ha bisogno di soldi. Commisso si è visto preso in giro. Sulla panchina la persona gradita è Italiano che però è sotto contratto. Fonseca sullo sfondo. Ranieri soluzione tappa buchi in caso di bisogno".

Qualche parola anche per l'addio di Antognoni: "Mi dispiace, però è anche vero che a 6a anni non può essere sempre sotto contratto della Fiorentina. Nel calcio ha uno stipendio minimo e la società vuole investirli sul cemento. Credo che vorrebbe lavorare di più. Se va via si prenderà le sue responsabilità ma basta litigi a Firenze".