Galbiati: “Con Mendes sapevi a cosa andavi incontro. Gattuso aspettava altro”

Le opinioni dell'ex viola sull'addio di Gattuso e sul possibile nuovo allenatore viola

Redazione VN

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio.

Sul caso Fiorentina-Gattuso: "Siamo sempre alle solite. In questi anni spesso è accaduto. Si vedeva già da una settimana che c'era qualcosa che non andava. In Italia, solo 2/3 squadre non dipendono dai procuratori. Quando scegli un allenatore che ha alle spalle una certa struttura sai a cosa vai incontro. Mendes è uno dei migliori al mondo nel suo lavoro. Ha sbagliato la società a scegliere quella via. Il problema sono le commissioni e per questo sono d'accordo con Commisso, però sapeva a cosa andava incontro, doveva pensarci prima".

Poi ha proseguito dicendo: "La tempistica su Gattuso era stata perfetta, però si vedeva che non era felice. Secondo me c'era qualcosa sotto con il Tottenham, visto che hanno aspettato a far firmare Fonseca. Era tutto organizzato a mio parere".

Infine sul futuro allenatore: "Io prenderei Ranieri per uno/due anni, perché tutta questa confusione ha scombussolato tutti. Conosce la piazza e sa come comportarsi nei momenti difficili. È un profilo che ha vinto e anche se ha una certa età, secondo me è il nome più giusto. Liverani? Non è adatto".