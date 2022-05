Sconcerti: “Commisso ha fatto spese di cui nessuno tiene conto, ve le svelo”

L'intervento sulla gestione della Fiorentina da parte del presidente italo-americano

"Essere tifosi significa anche fidarsi della società. Facciano tranquillamente la squadra, che non può essere frutto di tutta l'assemblea dei tifosi. L'Arsenal se ne fa poco di Torreira, che per noi è un giocatore importante, ma non si può prendere il buono di Commisso e non le cose su cui si impunta. I contratti scadono, non soddisfano, vanno migliorati e succede ovunque che ci sia chi non li vuole rinnovare. Noi però siamo abituati a partecipare della vita della società in un modo che nelle aziende private non esiste. Quasi nessuno ne tiene conto, ma Commisso ha perso i 25 milioni che la Fiorentina SpA doveva alla società controllante e in tempo di pandemia ha dovuto ricapitalizzare per 75 milioni totali, poi con Mediacom ha immesso 25 milioni l'anno per tre anni, sono altri 75 milioni. Totale 150. E lascio fuori il Viola Park. Ci vorrebbe un po' di fiducia... noi chiediamo i soldi a Commisso, almeno prendiamolo per il suo pelo, non sempre contropelo. Il problema è che siamo un mercato piccolo e incassiamo poco"