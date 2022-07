Scintille in partitella fra Sottil e Nico Gonzalez. Che cosa è successo

Campo ridotto ma le squadre giocano 11 contro 11, e si iniziano già a delineare le primissime impostazioni tattiche della squadra Viola. Nico Gonzalez e Sottil sono avversari ma condividono la stessa fascia. Tagli, marcature preventive, dribbling, i due si incontrano molto spesso durante la partitella in famiglia. Poi il casus belli, l'argentino entra in maniera piuttosto vigorosa sull'ex Cagliari che è in possesso del pallone. Un entrata dura ma non cattiva (probabilmente non la prima) che però fa alterare il classe '99. I due si scambiano qualche parolina, scaramucce di campo. Sottil però sembra visibilmente arrabbiato, tanto da necessitare dell'intervento di staff e compagni che molto rapidamente riescono a riportare il sereno. Il match continua, i due si incrociano di nuovo in campo anche in maniera piuttosto ruvida, senza però che la situazione degeneri. A fine match, poi, il rientro negli spogliatoi. Nico appare piuttosto sereno, a differenza dell'italiano che sembra ancora un po' innervosito.