Scintille fra Pezzella e Kouamé al rientro degli spogliatoi

Come riporta Lady Radio, sulla strada verso gli spogliatoi nell’intervallo di Fiorentina-Spezia German Pezzella e Christian Kouamé sono stati protagonisti di un litigio molto acceso. Addirittura, il capitano viola avrebbe apostrofato il compagno rivolgendo, in spagnolo, parole non proprio lusinghiere. Altri problemi da risolvere per Cesare Prandelli, che ha subito tolto l’ivoriano per inserire Eysseric…